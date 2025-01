Isabeli Fontana faz topless e ganha elogio de fãs: 'Deusa'

Isabeli Fontana, 41, posou topless e ganhou elogios dos seguidores na manhã deste sábado (25).

O que aconteceu

A modelo usou apenas a parte de baixo do biquíni, com estampa de oncinha. A foto privilegia suas tatuagens: ela mostra uma no braço e outra no tornozelo.

Os seguidores de Isabeli deixaram muitos elogios na publicação. "Deusa", escreveu um. "Está cada dia mais linda", disse outro. "Perfeita", escreveu outra seguidora.