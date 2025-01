Allan está solteiro desde o término com Rafa Kalimman. Já Débora não assume nenhum namoro desde o fim do seu relacionamento com Alex Cunha.

Débora Nascimento e Allan Souza Lima são flagrados em bar no Rio Imagem: Thiago Martins/ AgNews

