Bernardo recebe novo paciente mais inesperado em 'Volta por Cima'

No capítulo de segunda-feira (27), da novela "Volta por Cima" (Globo), Tati e Madalena iniciam uma briga. Violeta aceita que Cacá e Jô treinem Chico.

Doralice expulsa Osmar do hospital. Belisa se emociona ao lembrar do passado. Alberto sugere que Edson faça terapia. Sidney tenta conversar com Cida. Osmar se desespera ao saber que pode ser preso se Doralice o denunciar.

Yuki consegue uma medida protetiva contra Gerson. Ana Lúcia ouve Chico falando com Cacá sobre seu desejo de se tornar capanga. O médico explica para Violeta como será o exame que fará em Cacá.