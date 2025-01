'Se eu der um beijinho, é meu marido', diz Giovanna sobre romance no BBB 25

No BBB 25 (Globo), Vitória Strada repassou a conversa que teve sobre relacionamentos com Maike para Giovanna. A veterinária abriu o jogo sobre uma possível "ficada" com o rapaz.

O que aconteceu

No papo com Vitória, Maike afirmou ter medo de formar casal e estragar seu jogo com Gabriel. "Se você fica com alguém aqui, meio que casa. Eu não sei se quero isso", disse.