Volta por Cima hoje (24): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira (24) em "Volta por Cima" (Globo).

O que vai acontecer

Madalena discute com Osmar. Doralice tem uma parada cardíaca, e tem uma visão com Lindomar. Gerson questiona Miranda sobre Roxelle. Os médicos estabilizam o quadro de Doralice, mas avisam à família que ela precisará de um procedimento de alto custo. Chico implora que Cacá dê uma chance para se tornar um capanga. Gerson se aproxima de Roxelle. Violeta exige que Cacá vá com ela a um médico. Madalena afirma a Cida que fará de tudo para não precisar da ajuda de Osmar. Osmar pede para Jão convencer Madalena a perdoá-lo. Belisa exige que Gigi não se aproxime de Gerson. Gerson procura Roxelle na lanchonete. Doralice acorda e afirma às filhas que tomará uma medida contra Osmar.