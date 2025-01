Nova Odete Roitman: Débora Bloch apresenta o visual para 'Vale Tudo'

Débora Bloch posou com o novo cabelo, parte de sua caracterização para viver Odete Roitman em "Vale Tudo" (Globo) a partir de março deste ano.

O que aconteceu

"Ela está chegando", disse Débora Bloch ao revelar o novo visual para interpretar a grande vilã de "Vale Tudo". A divulgação foi feita pela Globo na manhã desta sexta-feira (24).