Tiago Leifert cobra Defesa Civil de SP por atraso em alerta: 'Tudo alagado'

Aviso alertava para chuva forte se espalhando pela capital paulista com rajadas de vento e risco de alagamento. O alerta também pedia para a população se manter em local seguro.

Leifert não mostrou imagens do lugar em que estava, apenas compartilhou captura de tela do alerta com a cobrança da Defesa Civil. Temporal inundou ruas, alagou metrô e deixou pelo menos 121 mil imóveis sem luz.