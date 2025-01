Equipe do SBT mostra tiroteio no Rio e quase é atingida por bala; vídeo

Equipe do SBT Rio que cobria uma operação policial no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, quase foi atingida por um tiro na tarde desta sexta-feira (24).

O que repórter

Ao vivo, o repórter Jackson Silva e o cinegrafista Pedro Mota ficaram no meio do tiroteio que durou 50 minutos na Nova Brasília, uma das favelas do complexo. Na sequência, eles se abrigaram em um comércio. O cinegrafista estava sem colete a prova de balas.