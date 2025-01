Nelson faz maldade terrível com cãozinho de 'Garota do Momento'

No capítulo de sábado (25), da novela "Garota do Momento" (Globo), Beatriz chega ao camarim do desfile. Arlete vê Bia nos corredores da TV.

Eugênio não compreende a raiva de Violeta em relação a ele. Tem início o desfile de moda da Tecelagem Tropical.

Guto convida Vinícius para sair novamente. Anita reclama de Nelson com Marlene. Eugênio tenta surpreender Violeta com a ajuda de Verinha.