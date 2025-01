'Não considerava possível', diz Pamela Anderson sobre ser indicada no Oscar

A atriz afirma não ter se abalado pela ausência do seu nome entre as indicadas: "Eu não poderia nem mesmo considerar [a possibilidade de ser indicada ao Oscar] de qualquer maneira. Estou feliz pela indicação ao SAG, que é votada por meus colegas [de Hollywood]. Isso é muito legal. Este tem sido um longo caminho promovendo o filme".

No longa de Gia Coppola, Pamela Anderson vive uma dançarina veterana que está sem rumo com a descoberta de que a casa de shows em que trabalhou por três décadas será fechada. O filme deve estrear no Brasil neste ano.

Com Pamela descartada no Oscar 2025, quem entrou na categoria de melhor atriz foram as atrizes: Fernanda Torres ("Ainda Estou Aqui"), Demi Moore ("A Substância), Cynthia Erivo ("Wicked"), Karla Sifía Gascón ("Emilia Pérez") e Mikey Madison ("Anora").