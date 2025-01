MC Loma exibe resultado da lipo HD após perder 17 kg; compare

Recentemente, a cantora falou sobre o procedimento. "O resultado foi mais que positivo, estou me sentindo impecável. No momento certo e quando me sentir preparada, vou mostrar para vocês. Foi uma mudança muito radical e transformadora, que ainda estou processando".

Além da lipo HD, MC Loma também realizou uma mastopexia para remodelar as mamas. Ela também colocou próteses de silicone.