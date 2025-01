João Hadad defende nova namorada após ataques na web: 'Não merecemos isso'

Hadad fez um apelo para que a onda de ódio contra a namorada acabe: "Por favor, parem com esses comentários ridículos. Não merecemos isso".

Any também se pronunciou, sem falar diretamente o ataque sofrido, na manhã de hoje citando força divina: "Não permita que a maldade do mundo contamine seu coração. Em meio as dificuldades, lembre-se de que Deus sempre dá a direção certa", escreveu a influenciadora.

Any é uma menina doce, parceira, trabalhadora e uma excelente mãe. Ela é incrível e eu sou muito grato a Deus por colocar uma pessoa na minha vida que honra minha história, cuida de mim e me potencializa para ser um ser humano melhor todos os dias. João Hadad sobre a nova namorada, Any Borges