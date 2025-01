Influenciador é expulso da Ferrari após modificar carro de R$ 4 milhões

O influenciador Ruyter Poubel, 27, recebeu uma notificação oficial de sua 'expulsão' da Ferrari.

O que aconteceu

O carioca adquiriu um a Ferrari F8 Spider Tributo 2023, avaliada em R$4 milhões na tabela FIPE. Sua relação com a marca foi encerrada após personalizar o automóvel a seu gosto.

Em seu perfil no Instagram, ele mostrou o resultado de seu novo carro junto com o documento enviado pela empresa italiana. A Ferrari não gostou do fato dele ter transformado o automóvel de luxo com uma réplica da pintura do personagem Relâmpago McQueen, do filme Carros - o que viola as regras do contrato de compra. "Por meio desta, notificamos formalmente que, devido às modificações realizadas em seu Ferrari F8 Spider Tributo 2023, adquirido em Beverly Hills, sua relação com a marca Ferrari foi encerrada. A Ferrari tem o compromisso de preservar a integridade, exclusividade e excelência de seus veículos, que são pilares fundamentais da nossa identidade", disse a nota jurídica.