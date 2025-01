Gretchen exalta autoestima após falar de alopecia e queda capilar: ‘Me amo’

A cantora, que vai desfilar no Carnaval de Vitória, no Espírito Santo, deixou um recado para as mulheres que também têm perda capilar: "Não se importem, se amem como acharem que tem que ser. Com ou sem cabelo. Se aceitem como se sentirem melhor e sem se preocupar com a opinião dos outros".

Gretchen lançou hoje sua música "Deixa de Ser Tu", parceria musical com o marido Esdras de Souza. Residente em Portugal, ela fica no Brasil até março, mês do Carnaval.