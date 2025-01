Filho do rapper Project Pat é morto a tiros aos 21 anos

Patrick Houston, 52, mais conhecido pelo seu nome artístico Project Pat, perdeu o filho, Patrick Houston Jr., aos 21 anos.

O que aconteceu

De acordo com o site TMZ, o jovem foi encontrado morto em uma praça de Imogene Heights, na cidade de Memphis, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos. O veículo entrou em contato com a polícia, porém, não teve detalhes do caso.

O crime aconteceu na última sexta-feira (17). A polícia recebeu um chamado e encontrou Patrick Jr. já sem vida. Project Pat ainda não se manifestou publicamente sobre a morte do filho.