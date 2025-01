Filho de Alessandra Negrini e Murilo Benício exibe tanquinho e tattoo; veja

Antônio Benício Negrini, 28, surgiu mostrando o abdômen em novas fotos no Instagram.

O que aconteceu

Filho de Alessandra Negrini e Murilo Benício publicou uma sequência de fotos exibindo o tanquinho e tatuagens. Todas imagens estão em preto e branco.

Foram três cliques "reversos" com o ator de calça e casaco: logo na primeira foto ele já está com a camisa quase completamente tirada do corpo e um pássaro aparece para compor a fotografia.