Fernanda Torres pede respeito a Karla Sofía Gascón, de 'Emilia Pérez'

"Emilia Pérez" pode ser o maior concorrente de "Ainda Estou Aqui" no Oscar, mas Fernanda Torres afirma que não há rivalidade entre ela e Karla Sofía Gascón na vida real.

O que aconteceu

No Instagram, Fernanda relembrou a ajuda que recebeu da atriz numa festa em Hollywood. Ela disse que o evento aconteceu numa mansão com a maior concentração de celebridades que ela já havia visto. Foi Karla quem a fez se sentir à vontade: "Essa mulher me pega pela mão e vai me apresentando a todo mundo. Eu não acreditei, ela foi de um carinho comigo, uma solidariedade, ela realmente me pegou no colo e foi me botando na festa".