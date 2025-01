Escorraçada: Ascânio crava destino cruel de Leonora em 'Tieta'

A reação de Ascânio (Reginaldo Faria) será intensa e drástica quando descobrir o segredo de Leonora (Lídia Brondi) em "Tieta" (Globo).

O que vai acontecer

Leonora enfrenta um grande dilema ao ser pressionada por Tieta (Betty Faria) para revelar seu segredo a Ascânio. A protagonista já sabe que Leonora se envolveu com tráfico e prostituição por ser coagida por um ex-namorado.