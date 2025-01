BBB 25: Giovanna diz que 'gosta de exclusividade' ao falar sobre Maike

No Quarto Nordeste do BBB 25 (Globo), Giovanna compartilhou com Mateus, Vitória, Aline e Gracyanne sobre suas conversar com Maike durante o after do Show de Quarta.

O que aconteceu

Giovanna disse que quase aconteceu um beijo entre ela e Maike, mas disse que ficou incomodada ao perceber o possível interesse amoroso de Renata no paulista.