Após 17 anos, Nani Venâncio deixa a Rede Brasil de Televisão

Nani Venâncio, 56, se despediu da Rede Brasil de Televisão.

O que aconteceu

Após 17 anos na emissora, a apresentadora pediu demissão No canal, ela apresentou o programa Ney e Nani, depois a Tarde é show e por último o Tarde Top.Nani.

Até o momento, ela não renovou seu contrato. Nani está aberta a negociar novas oportunidades com as emissoras do país.