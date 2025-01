Ao lado do irmão, Jade Picon impressiona ao exibir abdômen sarado

Jade Picon, 23, posou ao lado do irmão, Léo Picon, 28.

O que aconteceu

Nesta sexta-feira (24), o influenciador compartilhou um momento fofo ao lado da atriz. No vídeo, publicado no feed do Instagram, os influenciadores aparecem juntos na recente viagem que fizeram a Fernando de Noronha.

Léo usou a música a música Lovin' You, de Minnie Riperton.para ilustrar o momento. "Easy ['fácil', em português]", escreveu ele na legenda da publicação.