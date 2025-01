Selton e elenco vibram com indicações ao Oscar: 'Mundo precisava do filme'

Selton Melo e parte do elenco vibraram com as indicações de "Ainda Estou Aqui ao Oscar" 2025 (veja a lista completa dos indicados).

Selton interpreta Rubens Paiva, marido de Eunice Paiva, na produção. Ele publicou uma foto ao lado dos colegas Fernanda Tores e do diretor Walter Salles. "Nosso país precisava desse filme, o mundo todo precisava desse filme", escreveu o ator, nesta quinta-feira (23).