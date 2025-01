Renata detona sister do BBB 25: 'Tipo de brincadeira que eu detesto'

Pouco tempo antes do programa ao vivo de quinta-feira (23), Eva e Renata se sentaram para decidir juntas quem seriam seus alvos caso ganhem a segunda Prova do Líder do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Eva trouxe os nomes de Diego e Daniele e Renata apontou seus problemas com Vitória. "Sei que tu tem uma cisma com Diego e Dani, mas pra mim Vitória me causou muito mais causa que eles. Seria muito mais minha opção de voto."