Regininha Poltergeist pede doação de fogão para vender empadas na rua

Regininha Poltergeist, 54, musa dos anos 90, pediu a doação de um fogão nas redes sociais para vender empadas na rua.

O que aconteceu

Regininha está vendendo empadas na Rua Dias da Cruz, próximo à casa onde mora no Méier, no Rio de Janeiro, desde o fim do ano passado.

Ela precisa do eletrodoméstico para poder cozinhar as empadas e recorreu às redes sociais. "Quem vai me abençoar com um fogão novo?", postou nos Stories do Instagram.