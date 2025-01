Prova de Resistência? Fãs criticam Show de Quarta no BBB 25

Mais uma vez, o Show foi criticado pelos fãs do programa. O tom gospel trazido por Fábio e a rápida duração foram alguns dos pontos apontados.

A ausência da Festa do Lider, que acontecia nas temporadas anteriores na quarta-feira, também foi criticada. No BBB 25, a Festa do Líder acontecerá apenas após a separação das duplas.

Confira:

o show de quarta foi um culto??? mds oq se tornou o big brother #BBB25 pic.twitter.com/9sEdtt3q01 -- 𝚔𝚊𝚞 (@ikauee) January 23, 2025