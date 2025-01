Prefeitura promove sessão gratuita de Ainda Estou Aqui no aniversário de SP

A Prefeitura de São Paulo promoverá uma sessão gratuita do filme "Ainda Estou Aqui", indicado ao Oscar 2025, durante as comemorações ao aniversário da cidade.

O que aconteceu

O longa de Walter Salles será transmitido neste sábado (25), às 19h30, no Jardim Suspenso do Centro Cultural São Paulo (CCSP). O evento contará com apenas 150 ingressos, que serão distribuídos sem custo na bilheteria, uma hora antes do início da sessão.

A exibição será parte de uma mostra que ocorrerá entre 24 e 26 de janeiro, no CCSP e na Biblioteca Mário de Andrade, e contará também com outros títulos. "O Auto da Compadecida 2" (2024), "Lisbela e o Prisioneiro" (2003) e "Delírios de um Anormal" (1978) estão entre eles.