Osmar manda a própria irmã para a morte em 'Volta por Cima'

No capítulo desta quinta-feira (23) de "Volta por Cima" (Globo), Doralice terá a confirmação de que foi traída pelo próprio irmão.

"Não mente mais pra mim, não esconde mais nada. O Jayme já confirmou tudo. Que você viu o vídeo, do Lindomar com o bilhete. Que estava devendo dinheiro pro filho dessa dona aí. Que roubou o bilhete do meu Lindo", afirma Doralice.

Osmar conta a verdade, Doralice não aguenta o baque e desmaia nos braços do irmão pilantra.