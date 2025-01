Aline e Vinícius terão papel decisivo antes de deixar a liderança no BBB

Aline e Vinícius, os primeiros líderes do BBB 25, se preparam para se despedir do Apê do Líder na noite de hoje. No entanto, antes da realização da nova prova, a dupla ainda tem uma última missão a cumprir enquanto estão na liderança.

O que vai acontecer?

Os líderes Aline e Vinícius terão a difícil tarefa de vetar uma dupla da segunda Prova do Líder. A disputa pela liderança acontece durante a exibição do programa ao vivo desta noite. O anúncio foi feito pelo apresentador do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt.