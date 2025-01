Leão Lobo detona provas no BBB 25: 'Acho que precisam pensar melhor'

O elenco do BBB 25 disputa a segunda Prova do Líder da edição nesta quinta-feira (23) e, para Leão Lobo, as disputas têm sido "sem graça e previsíveis". O andamento do reality foi um dos assuntos do Splash Show desta quinta-feira (23).

Yas Fiorelo, apresentadora do programa, diz que a prova de hoje deve ser melhor que a primeira da edição. A disputa que marcou o início do BBB 25, vencida por Renata e Eva, era uma mistura de resistência com atenção.