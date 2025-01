Joselma aconselha Maike sobre romances no BBB 25: 'Tem que decidir'

Os flertes entre Maike e Giovanna seguem dando o que falar no BBB 25. Nesta tarde, o nadador foi alvo de conselhos valiosos de Joselma sobre sua postura com as sisters dentro da casa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu?

Durante uma conversa na cozinha, Joselma fez questão de orientar o colega de confinamento. "Todo respeito pelas meninas, pelo amor de Deus", destacou a pernambucana, em tom firme.