Grande homem, Gael emociona ao realizar sonho de Fátima em 'Mania de Você'

Gael, personagem de Igor Cosso em "Mania de Você" (Globo), vai surpreender com atitude bonita em breve.

O que vai acontecer

A história de Gael começa a mudar a partir da revelação de gravidez de Fátima (Mariana Santos). O rapaz ainda não sabe da notícia, mas em breve será informado da pior forma possível.