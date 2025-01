Gominho explica motivo de afastamento de Preta Gil das redes sociais

Gominho, 35, explicou o motivo da amiga, Preta Gil, 50, estar afastada das redes sociais.

A cantora está internada há mais de um mês após passar por uma cirurgia de 21 horas para remover tumores. Dias depois, ela apareceu nos stories de seu perfil do Instagram, em selfies, sem dizer nada.

Afastada das redes sociais, Gominho decidiu explicar o motivo do 'sumiço' de Preta. "Pras 100 mil pessoas que me perguntam todo dia se Pretinha está bem, ela está! Está sumidinha das redes porque está focada na sua recuperação, que vem rolando bem! Dia a dia, nós aqui", disse ele, que faz parte da rede de apoio da cantora e faz visitas diárias para ela no hospital.