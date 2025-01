Ex-affair de Gracyanne analisa momentos quentes com sister: 'Ela tem o mel'

Gilsão, apontado como possível pivô da separação de Belo e Gracyanne, elogiou a participante do BBB 25 (Globo) e disse que ela "tem o mel", ao ser questionado sobre os momentos quentes do casal.

O que aconteceu

Durante participação no novo programa de Christina Rocha, no Kwai, Gilson de Oliveira, o Gilsão, comentou sobre o romance com a participante do Big Brother Brasil. Eles se conheceram na academia, o romance ganhou a mídia e, com isso, ele participou de A Fazenda, na Record.