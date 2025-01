Filme protagonizado por Marco Pigossi é indicado à maior premiação LGBTQIA+

"Maré Alta" tem colecionado prêmios por onde passa. Ele foi exibido no Festival MixBrasil de Cultura da Diversidade de 2024, aqui no Brasil, e levou o prêmio de melhor filme do público. O longa-metragem também fez parte da seleção oficial do último Festival do Rio. Em dezembro, cenas quentes da obra viralizaram.

Cenas quentes de Marco Pigossi em 'Maré Alta' repercutem nas redes sociais Imagem: Reprodução/X

No filme, Marco Pigossi vive o papel de Lourenço, um imigrante brasileiro nos EUA em uma jornada de amor e acolhimento longe de casa. No drama, Lourenço está com o visto prestes a expirar, se encontra com o coração partido e à deriva ao ser abandonado pelo namorado americano.

Uma obra aclamada pelo Oscar com 13 indicações ao trazer uma protagonista trans com "Emilia Pérez", foi esnobada pelo GLAAD. A instituição responsável pelo prêmio publicou artigo criticando a obra, em novembro do ano passado, com o título: "'Emília Pérez' não é uma boa representação trans". O texto classifica o filme como "um passo para trás".

Confira a seguir os indicados na categoria melhor filme com lançamento limitado nos cinemas:

20.000 Espécies de Abelhas (Film Movement);