Diretor de 'Ainda Estou Aqui': artistas gringos ajudaram a chegar no Oscar

Diretor de 'Ainda Estou Aqui', Walter Salles, xx, afirmou que "formou-se uma corrente de solidariedade do cinema internacional" em torno do filme. O longa brasileiro foi indicado a três categoriais — melhor filme, melhor filme internacional e melhor atriz (Fernanda Torres).

O que aconteceu

De acordo com Salles, o reconhecimento de artistas gringos ilustres ajudaram na campanha do filme na corrida ao Oscar. Em entrevista ao Jornal das 10 (Globo News), ele citou nomes que se engajaram na campanha para divulgar o filme e sua mensagem. "Muitas coisas foram ditas sobre a campanha do filme... Em volta desse filme, formou-se uma corrente de solidariedade do cinema internacional que foi incrível".