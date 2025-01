Diego se irrita com Daniele e deixa irmã falando sozinha: 'Sem paciência'

Ainda assim, a ginasta demonstrou uma grande preocupação por não conseguir se aprofundar nas relações com outros participantes e ainda ser alvo de alguns jogadores. "Confio, mas estamos em um jogo. Não quero sair agora, mas a gente sabe que a gente tem algumas questões que não estão favorecendo a gente. A gente sabe que é a única dupla que tem três votos certos", afirmou Daniele.

Neste momento, Diego Hypolito interrompeu o raciocínio da irmã, que o repreendeu com o olhar. Diante da reação, o atleta decidiu apenas abandonar a conversa. "Vou sair daqui, você se irrita muito fácil. Sem paciência para suas irritações bestas", disparou.

