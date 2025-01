Dantinhas: perseguição no BBB pode transformar Diego em novo Arthur Aguiar

Dantinhas reforça que o atleta tem cativado a atenção do público por ser uma figura "estranha e engraçada" dentro do jogo, o que já garante uma parte do caminho até o prêmio final do BBB. Ele também relembra que, quando os nomes dos dois estavam sendo cotados para a edição deste ano do reality, a reação do público não foi das melhores.

Meio parecido com a coisa do Arthur Aguiar. Arthur Aguiar entrou no Big Brother completamente queimado, cancelado e aquela coisa, e se tornou o campeão. Ninguém diria que o Arthur Aguiar ia ganhar aquela edição (?) Acho que pode caminhar para esse lugar também

Dantinhas

