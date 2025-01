Daniele Hypólito explica por que abandonou o álcool: 'Todo dia uma taça'

Daniele Hypólito contou nesta quinta-feira (23) no BBB 25 (Globo) o motivo pelo qual reduziu drasticamente o consumo de bebidas alcoólicas.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Na sala, Raíssa disse que alguns brothers "beberam demais" no show da noite anterior e mal conseguiram voltar para seus quartos. "O outro ficou tonto para desligar a luz e não conseguia voltar", disse.