Sonia Abrão: Desprezada, Dani Hypólito tem potencial de favorita do BBB 25

Convidada do programa Camarote com Chico Barney, a apresentadora Sonia Abrão analisou a participação dos irmãos Hypólito dentro do BBB 25 e disse que Diego e Daniele levaram muitas marcas emocionais e traumas de infância para dentro da casa, além de criticar o ex-ginasta por "desprezar" sua dupla no reality show.

Os dois trazem muitas marcas emocionais, que devem vir de infância, eles têm uma história que deve ter traumatizado bastante os dois, mas eu acho que isso não dá direito ao Diego de fazer o que ele faz com a irmã.