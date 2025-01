Finalmente: Berta começa a cavar a cova de Ísis em 'Mania de Você'

Mariana Ximenes é Ísis em 'Mania de Você' Imagem: Divulgação

Mavi acredita que Viola está apaixonada por ele. Rodhes avisa a Viola que a amiga está brincando com fogo. Fátima confessa a Diana que está atordoada com o resultado do teste. Dhu e Iarlei comentam que Edmilson está se aproveitando da bondade de Wagner. Volney confirma para Viola que Mércia blefou afirmando que eles estão por trás do golpe da Calcan. Viola arma para Luma flagrar Mavi e ela juntos.