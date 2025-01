Bacci escreve carta de despedida ao 'Cidade Alerta' e faz último pedido

Luiz apontou que passou por momentos difíceis ao lado da antiga equipe. "Passamos por momentos difíceis, como a redução do nosso tempo de programa, mas conseguimos reverter a situação e atingimos audiências históricas. O Cidade Alerta se tornou vice-líder absoluto de audiência, e isso é resultado do esforço de cada um de vocês. Ajudamos muitas pessoas ao longo do caminho, e isso é algo que sempre levarei comigo. Zamataro, você sempre foi um parceiro, nos bons e maus momentos. Continue obstinado por resultados e não se esqueça de agradecer ao Kallas pelo suporte incondicional".

Ele seguiu citando os amigos que fez enquanto esteve na Record. "Bernardo, seu profissionalismo e serenidade sempre me conquistaram. Sentirei muito a sua falta. Dionisio, o futuro é brilhante para você. Aproveite essa nova fase e lembre-se: tudo acontece no tempo certo. Grace, você é a repórter raiz que eu amo! Obrigado por sempre entregar mais do que o esperado. Leo, estou feliz pela trajetória que construímos juntos nestes quase 15 anos. Nat, sua colaboração e ousadia foram essenciais. Por favor, agradeça ao seu maridão, Marcos Leandro, por ter me apoiado nos últimos meses, quando eu já estava exausto e muitas vezes sem voz. Ele foi uma grata surpresa!".

O jornalista também pediu para que os profissionais sigam honrando a história da emissora. "Renato, se existe um chefe de reportagem melhor, eu desconheço. Agradeço pela lealdade que você sempre demonstrou desde o início. Peço que transmitam meu agradecimento especial a todos os editores, produtores, cinegrafistas, motolinks, COPs e técnicos. O trabalho de vocês é fundamental e muito valorizado. Continuem a honrar a nossa história na Record. Preciso de um tempo para cuidar mais de mim, algo que não fiz nesses quase 30 anos de televisão".

Por fim, Luiz Bacci contou que está há três anos se preparando para este momento. "Desde 2022, estava me preparando emocionalmente e financeiramente para dar esse passo ousado e corajoso. Abrir mão da minha posição confortável não foi fácil. Agora, estou finalmente pronto para ser dono do meu próprio negócio e para explorar novos horizontes. Um beijo do amigo e admirador, Bacci".