Atriz de 'Ainda Estou Aqui' se emociona: "Desabei ao ver nome da Fernanda"

O choro da atriz Valentina Herszage durante sua participação ao vivo no UOL News desta quinta (23) traduz a reação dela às indicações do filme 'Ainda Estou Aqui' e de Fernanda Torres ao Oscar. Ela, que no longa interpreta Veroca, filha da protagonista Eunice Paiva, disse ainda "estar em choque" após os anúncios da Academia.

Ao todo, o filme foi indicado em três categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz (para Fernanda Torres).