Assim como Lexa: as famosas que passaram pela pré-eclâmpsia na gravidez

Andressa Ganacin

A ex-BBB chegou a ser internada na UTI na reta final da gravidez de sua primeira filha, Sarah, fruto relação com o também ex-BBB Nasser Rodrigues. "Saímos de casa para mais uma consulta de pré-natal com a minha médica maravilhosa, Dra. Daniele Esteban. Na semana anterior, minha pressão tinha subido um pouquinho, nada 'demais' ou que me alarmasse, achava que era até por conta do calor que vinha fazendo aqui por São Paulo, e vamos combinar? Que grávida fica plena com esse calorão todo, né?!", contou. A filha nasceu, prematuramente, no dia 25 de setembro de 2024 e precisou ficar algumas semanas hospitalizada.

Bianca Castanho

Atriz contou que o diagnóstico levou a filha a nascer por meio de uma cesárea, em julho de 2012. "A médica avisou que, como era um bebê prematuro, podia ser que não chorasse e que não viesse direto no colo. Mas ela nasceu pulmão perfeito, chorando... Foi para UTI por conta do baixo peso. Cecília nasceu com 1,850 kg".