Após aproximação de Maike, amiga de Renata afirma: 'Não briga por macho'

Ao ouvir os desabafos do paulistano, Gabriel incentivou que o amigo ficasse com a bailarina, ou pelo menos se decidisse logo entre as duas sisters. "Não tô cozinhando ninguém. Eu falei pra Gi, 'tô meio assim por conta do jogo nesse momento, que tá muito cedo, mas quero ficar contigo'. Ela falou: também", justificou Maike, mesmo sentindo uma forte atração por Renata.

De acordo com a amiga de Renata, a artista plástica Victória Oliveira, a sister não entrará em uma disputa pelo participante. "O que eu posso dizer é que ela não briga por macho. Então acho difícil que ela entre nessa onda", garantiu em conversa com Splash.

Ao avaliar o comportamento de Maike, Victória citou uma fala de sua amiga dentro do reality. "A gente não tem como concluir nada. É o que a própria Rê falou: 'muita mulher bonita, a pessoa fica sem foco'".

