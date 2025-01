Ana Maria e Carlito se unem contra personagem inesperado

No capítulo de sexta-feira (24), da novela "Garota do Momento" (Globo), Basílio explica o conteúdo do dossiê contra Juliano.

Ana Maria e Carlito aplicam uma lição em Renê. Alfredo e Anita sofrem. Violeta acredita que Eugênio a esteja traindo.

Topete se anima com o resultado das aulas particulares com Eugênia. Zélia firma sua sociedade com Juliano e Maristela. Jacira arma para que Eugênia acredite que Topete é seu admirador secreto.