Aline e Vinícius se assustam e reagem à informação externa no BBB 25

Na tarde de quinta-feira (23), Aline e Vinícius receberam uma informação externa no BBB 25: como o público avaliou sua liderança.

O que aconteceu

A dupla de Líderes se reuniu no AP do Líder e viu a avaliação. O público avaliou a liderança deles com a frase "Deu Sono."

Aline e Vinícius se assustaram. Os dois trocaram imediatamente um olhar, sem comentar.