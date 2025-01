Oscar 2025: brasileiros vibram com indicações de 'Ainda Estou Aqui'

Veja reações entre os famosos

Ticiane Pinheiro

'Ainda Estou Aqui'

Fernanda Torres em "Ainda Estou Aqui" Imagem: Divulgação

Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, publicado em 2015, "Ainda Estou Aqui" narra a história de Eunice Paiva, mãe do escritor. Vivida por Fernanda Torres, Eunice enfrenta a violência do regime militar depois da prisão e do desaparecimento do marido, o deputado cassado Rubens Paiva (Selton Mello), no início da década de 1970.