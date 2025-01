'Ganhou espaço': Globo anuncia Viver Sertanejo fixo na grade de domingo

Satisfeita com a audiência, a Globo anunciou que o Viver Sertanejo será fixo na grade de programação dos domingos de 2025. A atração do cantor Daniel, 56, retomará as gravações em fevereiro.

O que aconteceu

Emissora confirmou para Splash que o programa de entrevistas de Daniel com o universo sertanejo irá voltar fixo aos domingos. "Os milhões de fãs que estão acompanhando o 'Viver Sertanejo' podem comemorar. A prosa sem pressa de acabar, acompanhada de uma boa moda caipira, vai ganhar espaço garantido nas manhãs de domingo da TV Globo. O programa, que estreou em 15 de dezembro como uma atração de temporada, vai ganhar um espaço fixo na grade", informou a emissora.

Atração é gravada no sítio de Daniel na cidade de Brotas, no interior de São Paulo, a pedido do cantor para estar próximo da família. "As novas gravações já começam em fevereiro, trazendo nomes da música sertaneja, em encontros que unem a música com o estilo de vida da roça."