Sonia Abrão lamenta 'injustiça' com Boninho e detona duplas no BBB 25

Convidada do programa Camarote com Chico Barney desta quarta-feira (22), a apresentadora Sonia Abrão lamentou a grande injustiça com Boninho fora do BBB 25, além de detonar as duplas nesta edição do reality show global.

A atitude que tomaram de desfazer esse contrato, essa carreira, achei cruel, na verdade achei muito cruel com ele. Não merecia isso depois de tantos sucessos que ele fez, o tanto que ele carregou o BBB nas costas, eu achei muito injusto na verdade.