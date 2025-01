Rhodes é obrigado a dar o pior conselho de sua vida em 'Mania de Você'

No capítulo de quinta-feira (23), da novela "Mania de Você" (Globo), Mavi acredita que Viola está apaixonada por ele.

Rodhes avisa a Viola que a amiga está brincando com fogo. Fátima confessa a Diana que está atordoada com o resultado do teste. Berta observa de longe Isis assediando Sirlei.

Dhu e Iarlei comentam que Edmilson está se aproveitando da bondade de Wagner. Berta deixa Ísis ressabiada com os elogios e o interesse sobre o passado da nora.